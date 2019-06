Kaznujte zijala

Stefan Pfeiffer je vodja prometne policije v kraju Feucht na severozahodu Bavarske. Ta teden je vzbudil pozornost z nenavadno gesto v času svojega službovanja, za katero pa ga predvidoma ne bo doletela nobena kazen, niti ga zaradi nje niso grajali njegovi nadrejeni. Nasprotno, minister za notranje zadeve dežele Bavarske, Joachim Herrmann, ga je za njegovo ravnanje celo pohvalil. Video posnetek njegovega ravnanja je tudi na naši spletni strani vzbudil obilo pozornosti, na njem pa je Pfeiffer po nesreči s smrtnim izidom na avtocesti v bližini Nürnberga voznike, ki so snemali in fotografirali nesrečo ter s tem povzročili osemkilometrsko kolono, pozval, naj izstopijo in fotografirajo še truplo ponesrečenega 47-letnega voznika tovornjaka. Elke Schönwald, tiskovna predstavnica policijske uprave srednje Frankovske, je zatem medijem pojasnila, da Pfeiffer nikakor ni imel res namena zijalom pokazati trupla ponesrečenega, temveč jim je le hotel nastaviti ogledalo, da bi se zavedli, kaj v resnici počnejo. Pfeiffer je v sredo na tiskovni konferenci pojasnil, da ga je presenetil, celo šokiral medijski odziv na video posnetek, in povedal, da na njem ni nič novega, da se to na nemških cestah dogaja vsak dan. Vse voznike, ki so priče prometnih nesreč, pa je pozval, naj, preden vzamejo v roko mobilni telefon z namenom, da bi nesrečo fotografirali ali snemali, pomislijo na žrtve in njihove svojce. »Naj vam bo jasno, da to, kar vidite, ni nobena igra, to je bridka realnost,« je opozoril. Na tiskovni konferenci je eden od dveh nemških policijskih sindikatov pozval, da se zijala strožje kaznuje in se jim v takšnih primerih odvzame mobilni telefon. Policisti jim namreč lahko le izrečejo kazen zaradi uporabe mobilnega telefona med vožnjo. Policijski sindikat hkrati zahteva, da je treba kaznovati tudi fotografiranje žrtev prometnih nesreč. V tej točki je namreč nemški kazenski zakonik pomanjkljiv, saj kaznuje le fotografiranje in snemanje ranjenih oziroma »preživelih« žrtev nesreč. Osnutek zakona, ki bi to uredil tudi za preminule žrtve, so že leta 2018 posredovali zakonodajnim organom.