Nekdanji kancler ni več nadzornik

Nekdanji avstrijski kancler Wolfgang Schüssel ne bo več član nadzornega sveta koncerna MTS. Gre za največjega ruskega ponudnika mobilne telefonije s 110 milijoni strank, ki sodi h koncernu AFK Sistema. Slednji je v večinski lasti Vladimirja Petroviča Jevtušenkova in zaposluje okoli 150.000 ljudi. Nekdanji avstrijski kancler, ki se je v zgodovino zapisal s tem, da je leta 2000 vstopil v koalicijo s Haiderjevimi svobodnjaki in si s tem nakopal na glavo sankcije Evropske unije, je bil v nadzornem svetu omenjenega koncerna eno leto in ni več na seznamu tistih, ki bi jih naslednje leto na to funkcijo lahko znova izvolili. Na tej listi tudi ni več nekdanjega šefa nemškega Telecoma Rona Sommerja, dolgoletnega zaupnika Wolfganga Schüssla. Ta je nekdanjemu kanclerju spletel vezi, ki so mu pomagale do omenjene funkcije. Schüssel slovo vidi kot priložnost, da nekoliko zmanjša obseg svojih aktivnosti, je njegovo izjavo citiral avstrijski dnevnik Die Presse. Še vedno je namreč član nadzornega sveta nemškega energetskega koncerna RWE, ta mesec pa vstopa tudi v nadzorni svet Lukoila, drugega največjega ruskega zasebnega naftnega koncerna. V nadzorni svet MTS bosta namesto omenjenih dveh vstopila dva Rusa, sin največjega lastnika Sisteme Vladimirja Jevtušenkova in Valentin Jumašev; slednji je od leta 2009 avstrijski državljan. Za to, da sta on in njegova soproga, hči nekdanjega ruskega predsednika Borisa Jelcina, leta 2009 po hitrem postopku dobila avstrijsko državljanstvo, se je močno zavzel koncern Magna, je poročal avstrijski tednik News, ki se je skliceval na zapisnik pristojnega ministrstva. Jumašev je bil in je še vedno pomemben mož v Rusiji, saj je častni svetovalec ruskega predsednika Putina, v časih Borisa Jelcina pa je bil šef kabineta.