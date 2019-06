Aleš Bržan, župan Kopra: Koprčani imajo abstinenčno krizo

Aleš Bržan je koprski župan, ki je nasledil razvpitega Borisa Popoviča, župana, ki je s svojim drznim in samovoljnim načinom koprsko občino povsem spremenil in jo obrnil na glavo. Bržan je Popoviča v drugem krogu premagal za vsega nekaj glasov. Koprčanke in Koprčani so ga nagradili, ker je bil s svojim umirjenim in vljudnim načinom Popovičevo nasprotje, v drugem krogu volitev pa so Bržana podprli vsi Popovičevi protikandidati. A zadnje raziskave agencije Ninamedia kažejo, da Koprčanke in Koprčani niso zadovoljni z njegovim delom. Da je manj uspešen od Popoviča, meni kar 45 odstotkov vprašanih. Očitajo mu pasivnost, neodločnost, neizpolnjevanje obljub, tudi kadrovanje. Ima namreč največ podžupanov v Sloveniji, rezultatov pa še ni. Čeprav so vprašani v raziskavi kot največjo pridobitev občine izpostavili prav spremembo na županskem mestu, kar 52 odstotkov vprašanih na ponovnih volitvah ne bi glasovalo za Bržana.