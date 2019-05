Glede na navedbe francoskega finančnega časnika Les Echos, ki jih povzema francoska tiskovna agencija AFP, je pričakovati, da bo Renault pritisnil na Fiat, naj poda boljšo ponudbo. To bi lahko vzpostavilo trenja, ki bi ogrozila dogovor.

Predsednik Renaulta Jean-Dominique Senard je medtem v četrtek za japonski poslovni dnevnik Nikkei Business Daily dejal, da Fiatov predlog razumejo kot »najboljšo možnost za implementacijo svoje strategije«. »Sinergije bi bile lahko zelo velike,« je izpostavil.

Francoska vlada, ki je 15-odstotni lastnik francoske avtomobilske družbe, je združitvi naklonjena, saj ocenjuje, da gre za veliko priložnost za francosko avtomobilsko industrijo. Zahteva le, da se v Franciji ohrani vse proizvodne lokacije in delovna mesta. K temu so se sicer v Fiatu že zavezali.

Francoski minister za finance Bruno Le Maire je ta teden v tej luči pozval tudi k nadaljnjem obstoju partnerstva z Nissanom.

Saikawa pa je prav danes novinarjem dejal, da bi se rad sešel s predsednikom upravnega odbora Fiata Johnom Elkannom. Kot je razkril, si je z njim že izmenjal nekaj elektronskih sporočil.

Predstavniki francoskega Renaulta so kolegom iz Nissana in Mitsubishi Motorsa priložnosti, ki bi jih prinesla morebitna združitev s Fiatom, predstavili v sredo. »Imeli smo odkrite in transparentne pogovore,« so v skopem sporočilu za javnost zapisali v zavezništvu avtomobilskih proizvajalcev, podrobnosti pa niso navedli.

Fiat Chrysler predlaga združitev, s katero bi nastal tretji največji avtomobilski proizvajalec na svetu, takoj za nemškim Volkswagnom in japonsko Toyoto, v njem pa bi imela z Renaultom vsak po 50-odstotni lastniški delež. Novo podjetje bi letno proizvedlo 8,7 milijona vozil, portfelj pa bi bil zelo širok in komplementaren, pokril bi namreč vse potrebe na trgu, od luksuznih avtomobilov do cenovno najbolj priljubljenih.

Ob upoštevanju Renaultovega partnerstva z japonskima Nissanom in Mitsubishijem bi nastal celo največji proizvajalec avtomobilov na svetu, skupaj bi namreč s proizvodnega traku letno odpeljalo več kot 15 milijonov vozil. Trenutno francosko-japonsko zavezništvo proizvede okoli 10,8 milijona vozil, medtem ko jih Volkswagen in Toyota približno 10,6 milijona.

Združitev bi bila po predlogu izvedena prek novoustanovljenega krovnega podjetja s sedežem na Nizozemskem.