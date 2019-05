Generalna direktorica Onkološkega inštituta Ljubljana Zlata Štiblar Kisić ocenjuje, da se bodo stvari vrnile v ustaljene tirnice v enem mesecu, so za STA pojasnili na onkološkem inštitutu.

Strokovni direktor onkološkega inštituta Viljem Kovač je v pojasnilu medijem, ki ga je posredoval tudi STA, navedel, da začasno zaprtje dela oddelka C1, šest bolniških sob, zahteva več organizacijskih naporov. Vendar upajo, da bo ukrep kratkotrajen, saj se trudijo zaposliti dodatne medicinske sestre. »Kot je znano, je pomanjkanje srednjih medicinskih sester že dlje časa navzoče v celotni državi,« je dodal.

Na oddelku C1 - desno se zdravijo bolniki s pljučnim rakom, na oddelku C1 - levo pa bolnice z ginekološkim rakom, predvsem z rakom na jajčnikih, in bolniki z malignim melanomom ter z rakom v prebavilih. Na oddelku je 34 bolniških postelj in 15 bolniških postelj dnevne bolnišnice, nahaja pa se v prvem nadstropju stavbe C.