Kuštrin je v izjavi za medije po sestanku spomnil, da so bili roki za implementacijo standardov in normativov iz modre knjige že zdavnaj zamujeni. Šele v zadnjih mesecih so nekatere bolnišnice pripravile časovnico za njihovo upoštevanje. »Za nas ni nobenega odložnega pogoja, standardi in normativi so v veljavi in so pravica zdravnikov,« je poudaril.

Kritičen je do tega, da se je šele z njihovo napovedjo o upoštevanju izhodišč iz modre knjige začel "ta voz premikati". »Združenje zdravstvenih zavodov, ki v medijih napoveduje katastrofo, je bilo dve leti v zimskem spanju, s tem da je bilo ves čas na pogajanjih. Zdaj pa so se zbudili in imajo občutek, da morajo nekaj narediti,« je bil oster.

Zdravniki, ki ne zmorejo in se bodo z junijem odločili delati po standardih in normativih, bodo imeli vso organizacijsko, pravno in sindikalno podporo Fidesa. Kuštrin je sicer ocenil, da se s prvim junijem ne bo zgodilo nič dramatičnega, saj v poletnih mesecih upade število zdravstvenih storitev. »Prepričan sem, da ne bo prišlo do ničesar takega, kar bi ogrozilo zdravje ali življenje bolnikov,« je poudaril.

Dosledno upoštevanje izhodišč iz modre knjige bi med drugim pomenilo, da bi zdravniki sprejeli v povprečju 24 ambulantnih obiskov dnevno, administraciji pa bi tedensko namenili deset ur.

Kuštrin sicer ni mogel napovedati, koliko zdravnikov bo z junijem začelo s takim načinom dela. Več informacij o tem bodo imeli po glavnem odboru Fidesa, ki je sklican za torek.