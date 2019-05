Poskusi, ki so jih opravljali v Burkini Faso v Afriki, so pokazali, da se populacija komarjev zmanjša za kar 99 odstotkov v manj kot 45 dneh. Raziskovalci s tem ne želijo iztrebiti malarijskih komarjev, temveč zgolj zajeziti širjenje te bolezni.

Raziskovalci na Univerzi v Marylandu v Združenih državah Amerike in na raziskovalnem Inštitutu za zdravstvene vede (IRSS) v Burkini Faso so najprej identificirali glivo imenovano Metarhizium pingshaense, s katero se mrzličarji, ki širijo malarijo, v življenjskem ciklu okužijo naravno. Naslednji korak raziskovalcev je bil spremeniti glivo.

»So zelo vodljive, zaradi česar smo jih zlahka gensko spremenili,« je za BBC povedal Raymond St Leger, profesor na Univerzi v Marylandu. Uporabili so toksin, ki ga najdemo v strupu pajka iz Avstralije. Genetski napotki za izdelavo toksina so bili dodani genetski kodi glive, tako da se toksin prične proizvajati, ko komar okužen z glivo.

Od 1500 na koncu ostalo le še 13 komarjev

Laboratorijski testi so pokazali, da bi gensko spremenjena gliva komarje ubijala hitreje, hkrati pa bi bilo za to potrebno manjše število glivičnih spor. Ugotovitve je bilo potrebno preveriti in dokazati tudi v čim bolj realnem okolju. V ta namen so v Burkini Faso naredili umetno vas, veliko približno 604 kvadratnih metrov, ki so jo poselili z rastlinami, kočami, vodnimi viri in hrano za komarje. Obdana je bila z dvojno mrežo za komarje, da ti ne bi morali pobegniti. Glivične spore so bile pomešane s sezamovim oljem in nameščene na črne bombažne rjuhe. Komarji so morali prileteti na rjuho, da so se izpostavili glivi. Raziskovalci so eksperiment začeli s 1500 komarji, rezultati pa so pokazali, da je po uporabi pajkovega toksina v glivi, po 45 dneh ostalo le še 13 komarjev. Testi so prav tako pokazali, da glive niso vplivale na druge insekte, kot so recimo čebele.