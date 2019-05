Protesti so se pričeli že v četrtek zjutraj v prestolnici Brasilii in so se hitro razširili na okoli 100 mest po državi. »Glavno sporočilo je, da je 30-odstotni rez v šolstvu absurden in onemogoča višje šolstvo v tej državi,« je dejala ena od udeleženk protestov.

Tudi drugi protestniki so opozarjali, da bo nižanje javnih izdatkov imelo katastrofalen vpliv na kvaliteto javnega šolstva. Nekateri so označili Bolsonara za sovražnika izobraževanja.

Ministrstvo za izobraževanje je v četrtek opozorilo, da je prepovedano za učitelje, študente in celo starše, da se udeležujejo protestov v času pouka.

To je že drugi množičen protivladni protest, odkar je Bolsonaro prevzel položaj v januarju. Po množičnih protestih 15. januarja je Bolsonaro označil protestnike za »uporabne idiote« in obtožil levičarske skrajneže, da podpihujejo proteste, še piše AFP.