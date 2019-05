Po koncu sezone se je v španskih medijih razpletla melodrama z Ramosom v glavni vlogi. Realov kapetan ostaja član galaktikov. »Res je. Ne želim lagati, na mizo sem dobil ponudbo iz Kitajske. Vendar so moje sanje, da bi nogometno pot zaključil tukaj,« je dejal 33-letni nogometaš, ki je del belega baleta že vse od leta 2005, ko se mu je pridružil iz Seville.

»V nobenem trenutku nisem razmišljal, da bi šel na Kitajsko. Včeraj sem šel do predsednika, da bi mu vse pojasnil. Povedal sem mu, da nikoli ne bi šel v klub, s katerim bi igral proti Real Madridu. Če bi se en dan odločil, da bi šel, bi to storil zgolj zaradi tega, ker mi moje telo ne bi več dopuščalo igrati na najvišji ravni. Sem kapetan Real Madrida in čutim, da me moji soigralci podpirajo in imajo radi,« je dejal Ramos.

Ramos ima pogodbo z Realom podpisano do konca sezone 2020/21. »Odločil sem se, da pogodbe ne bom podaljševal. Sem srečen s tem, kar imam. Ljudje mislijo, da gre za to, da želim še več denarja, a temu ni tako,« je dodal. Za Real je sicer Španec na 606 tekmah zadel 84 golov. V tem času je z Realom osvojil štiri naslove državnega prvaka in štiri lovorike zmagovalca lige prvakov.