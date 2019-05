Kot so sporočili z ljubljanske policijske uprave, so policisti takoj po obvestilu začeli iskati storilca. Ugotovili so, da naj bi se ropar po dejanju umaknil v eno izmed bližnjih stanovanj, zato so policisti kraj zavarovali in osumljenca tudi prijeli. Prostost pa so odvzeli še eni osebi.

Preiskava kraja in zbiranje obvestil še poteka, zato bo več znanega po koncu preiskave.