Plačevanje z obrazom in avtomatsko zaznavanje ter sledenje gibanja oseb in predmetov po prostoru. Pametno oglaševanje, ki prepoznava spol, starost in celo čustva potencialne stranke. Spletna varnost in zasebnost v vedno bolj nadzorovanem svetu. Kaj pa generiranje resničnosti z digitalnimi dvojčki oseb in prostorov? Ali veste, kaj vse lahko umetna inteligenca in pametna videoanalitika naredita za vaš posel? Odgovore na ta vprašanja bodo lahko obiskovalci dobili v Ektimovem laboratoriju v tednu odprtih vrat v prostorih podjetja na Tobačni 5 v Ljubljani vsak dan ob 9., 11., 13. in 15. uri.

Dogodek je namenjen vsem podjetjem in posameznikom, ki se tako ali drugače soočajo s pohodom umetne inteligence na področju pametne videoanalitike. Ta je v prvi vrsti namenjena doseganju tehnološkega preboja ali nadgrajevanju obstoječih delovnih procesov in poslovnih modelov v proizvodnih, trgovskih, oglaševalskih in varnostnih podjetjih. Zanimiv pa je tudi za raziskovalce, programerje, študente in dijake, ki razmišljajo o priložnostih umetne inteligence v vsakdanjem življenju ali poslovanju.

Šest vsebinskih sklopov, skozi katere se bodo obiskovalci demo tedna sprehodili pod strokovnim vodstvom Ektimovih podatkovnih znanstvenikov, obsega naslednje rešitve: pametna trgovina, pametni oglaševalski panoji, sledenje gibanja oseb in predmetov, generiranje resničnosti, skrb za zasebnost in računanje v oblaku.

Prijave za obisk laboratorija sprejemajo na naslednji povezavi.