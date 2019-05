Domača potrošnja je bila v prvem četrtletju za 1,8 odstotka večja kot v enakem obdobju lani, kar je najmanj v zadnjih treh letih. Rast domačega trošenja so bistveno zadrževale bruto investicije, ki so bile za 1,3 odstotka nižje kot v prvem četrtletju 2018, je danes na novinarski konferenci v Ljubljani povedala Romana Korenič iz Statističnega urada RS.

K 1,8-odstotni rasti domačega trošenja je tako prispevala le končna potrošnja, ta se je na letni ravni povečala za 2,9 odstotka. Potrošnja države se je povečala za 3,6 odstotka, gospodinjstev pa za 2,6 odstotka, vendar so slednja kljub nižji stopnji rasti po besedah Koreničeve bolj prispevala k rasti končne potrošnje kot pa država.

Statistiki sicer opažajo, da so gospodinjstva v opazovanem obdobju zmanjšala nakupe trajnih dobrin, predvsem avtomobilov. So se pa okrepili dnevni nakupi, torej hrane, pijače, goriva in nekaterih vrst storitev.

Po dveh četrtletjih nekoliko nižje rasti (5,4 odstotka in 6,8 odstotka) je bila stopnja rasti izvoza v letošnjem drugem četrtletju spet višja, in sicer kar 7,6-odstotna. Za nekoliko manj se je povečal uvoz (6,4 odstotka), kar je vodilo v visok zunanjetrgovinski presežek.

Zaposlenost še narašča. V prvem četrtletju je bilo v Sloveniji zaposlenih 1.026.547 oseb oz. 25.798 več kot v prvem četrtletju 2018. Največ oseb se je v tem obdobju zaposlilo v predelovalnih dejavnostih, gradbeništvu, prometu, trgovini ter strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih.

Ob izločitvi sezone in koledarja je bil BDP v prvem četrtletju za 0,8 odstotka višji kot v prejšnjem četrtletju in za 3,7 odstotka višji kot v prvem četrtletju 2018.