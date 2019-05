CDC je ob tem po poročanju francoske tiskovne agencije AFP opozoril, da bodo ZDA izgubile status, da so odpravile ošpice, če se bo sedanji trend nadaljeval. Letos so v petih mesecih zabeležili več primerov ošpic kot vsako leto po letu 1992, ko so zabeležili 963 rekordnih primerov.

V ZDA so leta 2000 razglasili, da so odpravili ošpice. Ta cilj so si zadali leta 1966, ko so začeli s preventivnimi cepljenji proti ošpicam.

Zadnji izbruh ošpic se je pred tedni zgodil v newyorškem Brooklynu v skupnosti ortodoksnih Judov.