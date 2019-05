Z avtoceste se je voznica izključila v Podtaboru, v Tržiču pa so policisti, ker se ni ustavila, uporabili še sredstvo za prisilno ustavljanje vozil, ki ga je voznica prevozila. S praznimi pnevmatikami se je ustavila nekaj sto metrov kasneje, so danes sporočili s Policijske uprave Kranj.

V dogodku ni bil nihče poškodovan, gmotna škoda pa je nastala samo na avtomobilu voznice. Zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih substanc so policisti zahtevali preizkus alkoholiziranosti in strokovni pregled, a je voznica oboje odklonila. Po policijskem postopku jo je prevzela zdravniška služba. Kot so še zapisali v sporočilu, bodo policisti o prekrških obvestili tudi pristojno okrajno sodišče.