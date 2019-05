25-letnik je instalacijo uničil sredi belega dne okoli 13. ure, ko so bili prisotni številni mimoidoči, večinoma turisti, je poročal Zadarski list na svoji spletni strani.

Vandal je na koncu pobegnil s kolesom, a so ga policisti kmalu potem prijeli, so potrdili zadrski kriminalisti, ki so sprožili preiskavo, da bi razkrili motiv za nenavadni uničevalni pohod. Neuradno naj bi nasilneža prepeljali v bolnišnico zaradi slabega psihičnega stanja.

Prijeti fant je bil večkrat ovaden zaradi nasilnega obnašanja v družini, tatvin, vlomov, zlorabe mamil, poškodovanja premoženja in omalovaževanja policistov, je poročal novičarski portal index.hr. Kot dodaja, se je 25-letnik na svojem Facebook profilu predstavil kot »surovi nasilnež, ki grozi nasproti mislečim s posilstvi in umori, ob tem pa se sklicuje na boga, Jahveja in Thompsona«.

Pozdrav soncu se nahaja v zadrskem pristanišču ob drugi svetovno znani instalaciji morskih orglah. Gre za turistični atrakciji, ob katerih je možno opazovati tudi idilični zadrski kanal, tamkajšnje otoke in "najlepši sončni zahod na svetu". Obe instalaciji sta avtorsko delo znanega hrvaškega arhitekta Nikola Bašića, ki je bil pretresen zaradi uničenja svoje instalacije.

Lastnica instalacije je zadrska občina, ki je lani namenila približno štiri milijone kun (540.000 evrov) za posodobitev in dograditev Pozdrava soncu, je še poročal zadrski portal.

Poškodovana instalacija je narejena iz 300 večplastnih steklenih plošč, ki so postavljene v kamnito podlago obale v krogu polmera 22 metrov. Letno proizvede več kot 46.000 kilovatov električne energije, ki jo porabijo za javno razsvetljavo tega dela obale, a tudi za večerno svetlobno igro v ritmu valov z namenom, da bi na simbolni ravni prikazali komunikacijo z naravo.