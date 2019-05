Kim Hyok Chola, ki je sodeloval pri organizaciji srečanja v Hanoju in je spremljal Kima na zasebnem vlaku, so ustrelili pred strelskim vodom. Obsodili so ga izdaje velikega vodje, potem ko so ga v pogajanjih pred vrhom Američani »pridobili na svojo stran«, je poročal južnokorejski Chonsun Ilbo.

Poleg odposlanca za ZDA so marca na letališču Mirim usmrtili še štiri višje predstavnike zunanjega ministrstva. Drugih uradnikov niso imenovali, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Južnokorejsko ministrstvo za združitev se na navedbe ni želelo odzvati.

V preteklosti so se tovrstne navedbe južnokorejskih medijev o usmrtitvah v Severni Koreji že izkazale za neresnične, opozarja AFP.

Časnik je sicer tudi pisal, da so Kimovo prevajalko Shin Hye Yonga zaradi napake na vrhu poslali v taborišče. Domnevno naj ji ne bi uspelo prevesti predloga Kima, potem ko je Trump zavrnil možnost dogovora in odšel od mize.

Kim in Trump sta vietnamsko prestolnico februarja zapustila brez sklenjenega dogovora glede omilitve sankcij v zameno za okrnitev jedrskega programa Pjongjanga. Severna Koreja je od takrat v maju izvedla dva raketna poskusa.