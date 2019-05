Košarkarji Cibone so v finalu hrvaškega prvenstva pometli s Cedevito. Ob porazu slednje pa so se pojavile govorice, da namerava prvi mož Cedevite, poslovnež Emil Tedeschi, ekipo preseliti iz Zagreba. Zgodbo o načrtih je objavil hrvaški Sportklub, kot možni novi dom ekipe pa se omenja Ljubljano ali Sarajevo.

Hrvaški Sportklub piše, da ima predsednik Atlantik Grupe dovolj zagrebške zgodbe, kjer moštvu kljub ogromnim finančnim vložkom ni uspelo pritegniti pravega navijaškega zanimanja.

Pri mediju priznavajo, da gre trenutno zgolj za govorice in da niso uspeli pridobiti nobenega uradnega potrdila, vseeno pa verjamejo, da se zadeva pripravlja že nekaj časa ter da bi novi dom Cedevite znala biti prav Ljubljana. Pišejo, da bi v tem primeru prišlo do združitve Cedevite in Olimpije, Olimpija Cedevita pa naj bi s tem pridobila mesti v ABA ligi in evropskem pokalu, ki sicer pripadata Cedeviti. Ekipi bi združili tudi finančne zmogljivosti, s pomočjo katerih naj bi nastala močna ekipa v regiji.