Če k temu dodamo še slabo vreme – takrat je ob jutranjih konicah več prometa – pa nekaj delovnih zapor in nesreč, je slika popolna. Začelo se je že pred šesto zjutraj od Šentilja proti Mariboru in naprej do Gruškovja, podobno gost promet z zastoji je bil na gorenjski avtocesti, pozneje na ljubljanski obvoznici (fotografija je z zahodnega dela obvoznice), stanje se je umirilo šele zvečer. A najhujša gneča je šele pred nami. Na prometnoinformacijskem centru podobno stanje pričakujejo tudi danes. »Ker je vremenska napoved lepa, bo gneča tudi v soboto proti turističnim krajem, v nedeljo in ponedeljek pa od Hrvaške proti notranjosti,« napoveduje vodja prometnoinformacijskega centra Brane Nastran.

Prihodnji konec tedna je še en krščanski praznik, binkošti. V Avstriji in Nemčiji se začnejo počitnice, tako da lahko pričakujemo hudo gnečo v petek in soboto proti morju, v nedeljo in ponedeljek pa v nasprotni smeri.