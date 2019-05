»Najprej bi se rad opravičil stricu. Iskreno mi je žal, da sem to storil, ker sva se vedno dobro razumela. Res ga nisem hotel ubiti. Zdaj se vsak dan slišiva, pogovarjava se normalno. Mama, ki pride vsak petek na obisk, mi prinese njegove križanke. Vse življenje mi bo žal…« je včeraj tik pred zaključkom sojenja, preden so ga odpeljali nazaj v pripor, sodnemu senatu pripovedoval 35-letni Logatčan David Rovan. Opravičilo je naslovil tudi na vse druge, ki jih je prizadel s svojim ravnanjem, za kar je tožilka Nikolaja Hodžič predlagala osem let in pol zapora.

»Opravičujem se tudi materi za vse, kar sem ji hudega storil v življenju. Še posebej pa babici. Močno sem navezan nanjo. Stara je 84 let in rad bi jo še videl. Vsakič ko se slišiva, opažam, da je začela pozabljati, in ne bi rad, da me nazadnje še prepoznala ne bi. Opravičil bi se tudi policistom in njihovim družinam, ki sem jih prizadel s svojim nesramnim in grdim obnašanjem. Zdaj si želim zdravljenja, trdno sem se odločil. Že od 14. leta se borim z odvisnostjo od drog in alkohola in res bi se rad tega rešil,« je od besede do besede bolj hlipal in senat pod vodstvom Irene Škulj Gradišar milo prosil, naj mu zdravljenje omogoči.

Vse mu je ušlo iz spomina

Pisali smo že, da se je 27. maja predlani Rovan pijan vrnil domov. Na sodišču je razložil, da ga je babica poslala v trgovino po jajca, a je srečal prijatelje in so se (ob desetih dopoldne) zapili. Pil je pivo, potem stock in spet pivo, potem ko je zjutraj že popil dva odmerka metadona. Bil naj bi v takem stanju, da je moral športno stavo namesto njega vplačati prijatelj, tudi na kolesu se ni mogel obdržati, ko se je vendarle odpravil proti domu. Ko je nato od babice zahteval pivo in mu ga ni želela dati, jo je potisnil v kot in zagrabil za vrat. Takrat mu je povedala, kje v hladilniku je pivo, nakar je šel v zgornje nadstropje. Tudi od tam se je zaslišalo vpitje. »Slišala sem kričanje Davida in hčerke, njegove mame. Šla sem po stopnicah, da bi videla, kaj se dogaja. Takrat je hči stekla mimo mene, za njo pa tudi David. Ko je prišel do mene, me je nekako čez ograjo z nožem zabodel v ramo. Šele čez nekaj trenutkov sem opazila, da sem ranjena, ko mi je kri spolzela po bergli navzdol,« je povedala na enem od zaslišanj.

Kljub nožu z 18-centimetrskim rezilom je bila na srečo babičina poškodba lažje narave. Takšno je prizadejal tudi mami, skupil jo je tudi stric, ki je iz svojega stanovanja prišel pogledat, kaj se dogaja. »David je prišel po stopnicah, rekel je, da me bo zaklal ali nekaj podobnega. Potem me je dvakrat zabodel, v ramo in tik pod njo. Poskušal je še enkrat. Ta zamah sem zadržal, zagrabil sem ga za roko z nožem. Kljub temu me je delno porezal po prsnem košu,« je stric povedal v preiskavi. Kasnejših pričanj se je vzdržal, saj je kot bližnji sorodnik izkoristil pravico do pravne dobrote.

Rovan trdi, da se vsega omenjenega zaradi zaužitih substanc sploh ne spominja. Prav tako ne, da bi ob prijetju grozil policistoma. Menda je kričal, da bo šel po pištolo in vse postrelil ter da bo naščuval psa, da jih bo pogrizel. Hotel je policistova imena in domača naslova ter grozil, da pozna »ljudi s Povšetove«, ki ju bodo »zrihtali«. In da bo tudi sam nekoč prišel »ven« in se jima maščeval.