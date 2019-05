Posebni preiskovalec ruskega vpletanja v ameriške volitve Robert Mueller je v sredo vendarle stopil pred javnost – prvič in zadnjič v zvezi s tem primerom, tako si vsaj sam želi – in o svoji končani preiskavi podal izjavo. Z njo pa je še spodbudil tiste, ki želijo začetek postopka odpoklica predsednika Donalda Trumpa. Mueller je med komentiranjem 448 strani dolgega poročila o svoji preiskavi namreč dejal: »Če bi bili prepričani, da predsednik očitno ni zagrešil zločina, bi to tudi napisali.« Mislil je na trditve, da je Trump oviral njegovo preiskavo, kar je dejanje, zaradi katerega je mogoče začeti postopek odpoklica.

Ni malo takšnih, ki Muellerju očitajo, da je s to izjavo obrnil logiko, po kateri je treba dokazovati zločine, ne nedolžnosti. Nekateri mu pripisujejo, da je očitno demokrat, tretji pa, da bi lahko bil konkretnejši in preprosto povedal, da je Trump po njegovem kriv. Toda prav slednjega Mueller ni želel storiti, po lastnih navedbah zato, ker aktualnega predsednika ni mogoče kazensko preganjati, ampak je mogoč le postopek odstavitve, ki poteka v kongresu in je zelo političen.

Predsednica predstavniškega doma kongresa, demokratka Nancy Pelosi, je potem hitro nakazala, da se kljub Muellerjevim besedam še vedno ne strinja s tistimi nekaj deset svojimi poslanci, ki po Muellerjevi izjavi še bolj pritiskajo za takojšen začetek postopka odstavitve. Dejala je namreč le, da bodo demokrati nadaljevali preiskave in nadzor nad delom in ravnanjem vlade.

Zelo glasen pa je bil po Muellerjevem nastopu Trump. Na twitterju je med drugim zapisal, da »nisem imel nič s tem, da me je Rusija pomagala izvoliti«. Nato se je hitro popravil, da je Rusija, če komu, »pomagala drugi strani«. Mueller, ki je poročilo o preiskavi dokončal marca, je vanj sicer zapisal, da so ruski vojaški obveščevalci sprožili »usklajen napad na naš politični sistem«, ter namignil, da očitno tudi z namenom škodovati demokratski kandidatki Hillary Clinton. ba