V Kopru so ta teden začeli pripravo gradbišča za novo garažno hišo pod Muzejskim trgom, ki je po mnenju župana Aleša Bržana največja, najpomembnejša in najdražja občinska naložba letos. Z njo bodo začeli uresničevati projekt umikanja avtomobilov iz mestnega jedra. Gradnja v mestnem središču v neposredni bližini večstanovanjskih objektov bo zahtevna. Bližnje stanovalce skrbi predvsem to, ali bodo njihova stanovanja prenesla tresljaje, ki jih bo povzročala gradbena mehanizacija. Župan Bržan zagotavlja, da je občina pred gradbenimi deli, ki se začnejo 10. junija, veliko pozornosti namenila varnosti in ukrepom, ki bi omilili neželene vplive. Ves čas gradnje, ki bo trajala 15 mesecev, bodo z meritvami spremljali hrup in njen vpliv na sosednje objekte.

Garažno hišo bo gradilo podjetje CGP Novo mesto. Predstavnik podjetja Danilo Malnar je pojasnil, da bodo garažo gradili v več fazah. Začeli bodo na južnem delu trga, končali na severnem. Gradbena jama bo globoka 12 metrov, garaža bo v treh nadstropjih ponudila 466 parkirnih prostorov, od tega 23 za invalide. Dovoz in izvoz v parkirno hišo bo speljan s Kopališkega nabrežja skozi predor, izhodi in vhodi za pešce pa bodo trije, in sicer proti Mladinski ulici, Belvederju in Muzejskemu trgu.

Z začetkom gradnje se v koprskem starem mestnem jedru spreminjata tudi prometna ureditev in parkiranje. Slednje na Muzejskem trgu in delu Mladinske ulice ne bo več mogoče, ukinjen bo tudi dostop prek Muzejskega trga na Kidričevo, Triglavsko in Garibaldijevo ulico. Imetniki dovolilnice za parkiranje na tem območju bodo lahko do svojih stanovanj dostopali po Kidričevi ulici, parkirali pa na treh dodatnih lokacijah (na parkirišču ob severni obvoznici, na Ukmarjevem trgu in na delu parkirišča za tržnico). Poleg tega bodo zaradi gradnje in odvoza izkopnega materiala na Kopališkem nabrežju in na Belvederju uvedli izmeničen enosmerni promet. no