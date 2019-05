Kako prikladno za čas, ko vsak hoče biti izviren, in starše, ki menijo, da so njihovi otroci še posebej posebni. Še bolj zanimiva, kot so knjige, pa je Hurrajeva taktika prodaje, kjer kupce izbere oziroma določi kar prodajalec sam, nato pa jih o tem ljubeznivo obvesti po elektronski pošti ter jim izstavi račun. Samo po elektronski pošti, ker varujejo okolje, v resnici pa zato, ker sploh nimajo fizičnega naslova. Medtem ko je sporno že pridobivanje elektronskih naslovov novopečenih staršev, ki niti s podjetjem niti s knjigami niso imeli še nobenega stika, je še spornejše to, da jim pošiljajo elektronska sporočila, v katerih jih obveščajo, da so se naročili na knjigo, čeprav se niso, zraven pa pripenjajo račun, ki naj bi ga poravnal »kupec«. Kdo morda, preden ga iz podjetja Hurra Studios obvestijo, da so preklicali njegovo »naročilo«, račun celo plača, večina pa jih zagotovo vsaj preveri, kdo so Mali junaki, in knjigo morda na koncu celo naroči, le da tokrat po svoji volji. In čeprav je Hurrajev pristop do trženja daleč od spoštovanja in odgovornosti, s katerima se hvalijo pri kreiranju knjig.