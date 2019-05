Za rokerje je zmanjkalo denarja

Vprašanje, zakaj umirajo klubi z glasbeno ponudbo, je enako vprašanju, zakaj umirajo dobre gostilne. Protikadilski zakoni in s tem povezane gonje, protialkoholni zakoni in z njim povezane gonje. In tako je po vsej Evropi (izjeme so na Balkanu, pa tudi Švica in del Avstrije). Varno in zdravo življenje pred zabavo in rokenrolom. Gostilne se pred rdečimi številkami bojujejo z vse bolj klavrno turistično ponudbo, klubi računajo na državno ali občinsko pomoč, konec konec delajo tudi v dobro glasbeno ozaveščenega ljudstva, a navadno ne dobijo nič. In tudi Orto klub ni (bil) ravno najbolj priljubljen pri ljubljanski mestni oblasti. Lastniki Orta so se v intervjujih norčevali, da imajo v Rotovžu raje Danijelo in Petra Graša kot nadležne rokerje, a dejstvo je, da se je Ljubljana v času vladanja Zorana Jankovića in njegove ekipe odločila za financiranje Kina Šiška, kluba, v katerem postavlja odgovorne in s tem seveda tudi koncept. In za rokerje, ki so petindvajset let popivali in nastopali v klub na Vodmatu, je seveda zmanjkalo denarja. Menda niso bili dovolj prepoznavni, s čimer se seveda ne moremo povsem strinjati, je pa res, da so imeli njihovi koncerti in festival zgolj nalogo zabavati, ne pa tudi izobraževati, kot se to rado dogaja v Kinu Šiška.