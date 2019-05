Primerne so vsekakor ankete, vezane na delo vlade, državnega zbora in trenutno seveda glede volitev v evropski parlament. Vprašanje, kaj si po šestih mesecih mislijo ljudje o aktualnem novem županu, pa je nekoliko izven konteksta. Sam tako ne razumem, s čim naj bi bila večina Koprčank in Koprčanov nezadovoljna pri Alešu Bržanu. Vse teče po ustaljenih tirih, storitve, ki jih opravlja občina, ne zamujajo in tudi ne zgubljajo kvalitete, javni zavodi delujejo s polno paro, že začete investicije se nadaljujejo, nove napovedujejo. Ob Marini Koper že sije in bo kmalu vseljen nov, sodoben sedež Uprave RS za pomorstvo, na skeletu palače, ki ji pravim »multifrutti«, ob Areni Bonifika in olimpijskem bazenu, vidim, da spet mrgoli delavcev, stanovanjski kompleks Koprska vrata pred sodiščem se že ponuja kupcem, tlakovanje Brola tudi ob stolnici je v zaključni fazi, dobili smo dve novi krožišči na regionalni cesti Bertoki–Sv. Anton, vsak čas se bo začela gradnja podzemne garaže na Muzejskem trgu…

Ali je za vse to zaslužen prejšnji oziroma sedanji župan, naj si vsak odgovori sam. Po mojem sta zaslužna oba, ker je omenjene posege prvi morda začel, drugi pa jih vsekakor nadaljuje. Plus slednjemu lahko pripišemo iz naslova pocenitve določenih stroškov, ki jih je sprožil Popovič, v dogovoru s krajevnimi skupnostmi tudi prvi resen participativno oblikovan proračun, povratek k praznovanju občinskega praznika 15. maja in slovesnost v Dvorani Sv. Frančiška z vključevalnim oziroma povezovalnim sporočilom in pristopom do vseh, tudi drugače mislečih. Prvič po 16 letih, ko so bili zraven vsi sosednji župani in tudi dva nekdanja župana, v pričevanje, da skupnost živi in prosperira predvsem, če v kontinuiteti in vzajemnem spoštovanju njeno zgodovino kreiramo vsi.

In predvsem je nekoliko krivično pripisati aktualnemu županu nezadostno ali komaj zadostno oceno in jo primerjati z oceno prejšnjega pred letom dni, potem ko vemo, da ko je nastopil prvi mandat Popovič, pred 16 leti, tovrstnih primerjav s predhodnikom Pucerjem ni bilo. Še več, če me spomin ne vara, je moral Popovič že kmalu po prevzemu funkcije v zapor in vsa nadaljnja leta županovanja niso šla brez sodnih obravnav in tudi dosojenih kazni po eni strani in tudi ne brez dragih in dvomim, da vselej nujnih popotovanj v Miami in drugod po svetu po drugi strani. In ja, v prvih šestih mesecih je Popovič storil le to, da je porezal nekaj trakov pri investicijah – največja je bila takrat Osnovna šola v Šmarjah – ki jih je realiziral Pucer.

Ali smo se že navadili tovrstnega dojemanja vloge in lika župana, da nas danes povsem normalen, nekonflikten, do vseh spoštljiv, umirjen, strpen, do davkoplačevalskega denarja odgovoren in do vsakogar pozoren možakar na krmilu občine dolgočasi in razočara?

Do vsakršnega oblastnika sem praviloma kritičen, včasih tudi neizprosen, zlasti če sem ga volil in mojega zaupanja ni opravičil, tako kot so bili drugi do mene, ko sem bil na njegovem mestu. Bržanu pa do zdaj nimam kaj očitati. Edina stvar, ki me je morda zmotila, ki pa jo je uvedel Popovič, je bil za domačine zaprt Titov trg ob ekskluzivnem koncertu Perpetuum Jazzile za potnike neke križarke, in sem mu to tudi sporočil. Pa mi ni zameril.

Aurelio Juri, nekdanji župan MO Koper