George Zhang, generalni direktor Huaweija za jadransko regijo: Če je izdelek v prodaji, ga bomo podprli kot običajno

Huawei je največji svetovni proizvajalec telekomunikacijske opreme in drugi največji proizvajalec mobilnikov. Podjetje je velik igralec tudi na področju izgradnje infrastrukture 5G oziroma naslednje generacije brezžičnih omrežij. Gre za enega najpomembnejših svetovnih infrastrukturnih projektov. V ZDA Huaweiju že nekaj časa očitajo povezave s kitajskimi oblastmi in kitajsko vojsko ter trdijo, da Huaweijevi izdelki vsebujejo varnostne grožnje. Ameriški predsednik Donald Trump je 15. maja podpisal odredbo, ki je ameriškim podjetjem prepovedala poslovati s Huaweijem. Ko je Google napovedal, da morajo s kitajskim tehnološkim velikanom zaradi prepovedi prekiniti sodelovanje, je prišlo do preplaha med uporabniki Huaweijevih naprav, prepoved pa je bila kmalu preložena za 90 dni. O vplivu prepovedi, možnih posledicah ter Huaweijevih ukrepih in načrtih za reševanje trenutne situacije smo se pogovarjali z Georgeem Zhangom, ki je konec leta 2017 prevzel vodenje poslovanja Huaweija v jadranski regiji, kamor prištevajo tudi Slovenijo. V Sloveniji naj bi Huaweijev delež mobilnega trga trenutno znašal že okoli 30 odstotkov.