Gumenjak s štirimi ljudmi se je prevrnil blizu kraja Gerstheim v Alzaciji na severovzhodu Francije, na njem pa sta bila dva odrasla in dva otroka. Po navedbah prefekture v Strasbourgu so bili potniki čolna del sedemčlanske skupine turistov, med katerimi je bilo pet Romunov in dva Nemca.

Po nesreči so šestletno deklico iz vode potegnili še živo in jo s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v nemškem Freiburgu, kjer je umrla. Kot so še sporočili s prefekture, je med smrtnimi žrtvami tudi očividec, ki je skušal rešiti ponesrečene. Zdravstveno stanje enega ponesrečenca, ki so ga prepeljali v eno od bolnišnic v regiji, je resno.