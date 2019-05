Modi je prisegel kot prvi od več kot 50 ministrov in državnih sekretarjev nove indijske vlade, ki se ji bo mandat iztekel leta 2024.

Na slovesnosti pred predsedniško palačo v indijski prestolnici se je zbralo 8000 ljudi, ki so vzklikali "Modi, Modi". Prišli so tudi voditelji več južnoazijskih držav, bollywoodski zvezdniki in vodilni indijski politiki.

Sestavo vlade bo Modi predstavil še danes. V vladi bo zagotovo njegova desna roka Amit Shah, ki je uspešno vodil predvolilno kampanjo. Na več ministrstvih se medtem obetajo spremembe. Med drugim je dosedanji finančni minister Arun Jaitley sporočil, da zaradi težav z zdravjem ne bo več vodil ministrstva. Med ministri nove vlade pa očitno ni tudi zunanje ministrice Sushme Swaraj, saj je ni bilo med tistimi, ki so čakali na prisego.

Modijeva hindujska nacionalistična stranka Bharatiya Janata (BJP) je na parlamentarnih volitvah, ki so v sedmih fazah potekale od 11. aprila do 19. maja, prepričljivo slavila. Dobila je 303 od 543 sedežev v spodnjem domu parlamenta.

Glavna opozicijska Kongresna stranka pa je osvojila 52 sedežev. Njen vodja Rahul Gandhi, ki se je udeležil tudi današnje slovesnosti, naj bi po poročanju indijskih medijev napovedal odstop.