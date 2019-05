Na nekaterih cestah gneča z zastoji

Na nekaterih cestah in na primorski avtocesti je gneča z zastoji, opozarja Prometno-informacijski center za državne ceste. Tako se potovalni čas na primorski avtocesti med priključkom Unec in viaduktom Ravbarkomanda, med razcepom Nanos in priključkom Senožeče ter pred priključkom Kozina proti Kopru podaljša približno za tri četrt ure.