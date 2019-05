24-letna Sherrie Silver, koreografinja provokativnega videospota pesmi Childish Gambina This is America, ki si ga je na YouTubu ogledalo več kot 500 milijonov ljudi, se je lotila novega podviga.

Kot pravi sama je na »misiji, da naredi kmetovanje 'kulsko'«. Nedavno je obiskala Kamerun, kjer je izvajala plesne delavnice s kmeti, nato pa posnela video z naslovom Freedom - Dance for Change (Svoboda - Ples za spremembe).

»Veliko mladih kmetovanje vidi kot neprivlačno dejavnost, zato želimo prikazati pozitivne vidike,« je plesalka povedala za Guardian in dodala, da »ne gre zgolj za delo na polju, ampak lahko ob tem spremljaš tudi menjavo denarja. Gre za vodenje svojega posla.«

Koreografinja, rojena v Ruandi, ki je odrasla v Londonu, je video posnela kot del kampanje za Mednarodni sklad za razvoj kmetijstva (Idad). V njem so predstavljeni nekateri izmed dva tisoč mladih v Kamerunu, ki so od sklada pridobili nepovratna sredstva za zagon lastnega podjetja. Ti so se s koreografinjo učili korakov, pridružili pa so se tudi plesalci iz Kamerunskega nacionalnega baleta.

Silverjeva upa, da bodo njeni glasbeni navdušenci sodelovali in na družbena omrežja naložili petnajst sekundni video s plesnimi koraki, ki jih je sestavila za Freedom in dodali oznako #danceforchange.