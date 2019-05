Med vožnjo je prišlo do pregrevanja ležaja pri desnem kolesu sprednje osi dvoosnega priklopnega vozila. Zaradi visokih temperatur je prišlo najprej do eksplozije desne pnevmatike, nato pa do požara, so sporočili policisti.

Ko je 25-letni slovaški voznik to opazil, je zapeljal na počivališče, tam pa se je požar razširil po priklopnem vozilu in še na dve na njem naloženi kombinirani vozili. Požar so nato pogasili gasilci.

Slovaško podjetje je zaradi požara oškodovano za okoli 40.000 evrov, so še sporočili s policije.