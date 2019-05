Glasovanje v parlamentu je potekalo, ker mandatarju za sestavo vlade Benjaminu Netanjahuju v šestih tednih po volitvah ni uspelo pridobiti podpore najmanj 61 poslancev v 120-članskem knesetu. Prvič v zgodovini Izraela se je zgodilo, da so izraelski poslanci glasovali za razpustitev parlamenta zgolj mesec dni po prisegi, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Izraelski mediji so dogajanje v parlamentu že označili za "politični množični samomor".

Glavna sporna točka v koalicijskih pogajanjih je bil zakon, s katerim bi ortodoksne Jude postopoma vpeljali v obvezno služenje vojaškega roka. Netanjahuju ni uspelo doseči kompromisa med desničarsko sekularno stranko Izrael Bejtenu Avigdorja Libermana in ultraortodoksnima strankama Šas in Združena tora judaizma. Liberman je vztrajal pri sprejemu zakona, ultraortodoksni stranki sta mu ostro nasprotovali.

Že razpis aprilskih predčasnih parlamentarnih volitev je bil posledica tega, da strankam ni uspelo doseči kompromisa o tem vprašanju. Po sredinem glasovanju je Netanjahu Libermana obtožil za propad koalicijskih pogajanj in premik v levo. "Ni več del desnega bloka," je dejal Netanjahu.

Prve letošnje predčasne parlamentarne volitve v Izraelu so bile 9. aprila. Netanjahujev desnokonservativni Likud je v parlamentu dobil 35 poslanskih mandatov, enako število kot sredinsko opozicijsko zavezništvo nekdanjega načelnika generalštaba izraelske vojske Benija Ganca. Desne in ultraortodoksne stranke so imele v sedanjem knesetu sicer večino.

Glasovanje o razpustitvi parlamenta je predlagal član Likudove stranke. Na ta način naj bi preprečili, da bi predsednik Reuven Rivlin mandat za sestavo vlade poveril drugemu kandidatu.