»Ko nekdo, kot je Facebook, pravi, da ve, da je posnetek lažen, a ga vseeno prikazuje, mi to pove, da zavestno omogočajo širjenje lažnih informacij,« je dejala v San Franciscu in dodala, da je doslej verjela, da so Rusi Facebook le izkoriščali. Po njenih besedah takšno početje ljudi odvrača od politike, saj se nihče ne želi izpostavljati takšnim umazanijam. Posnetek ni odvrnil predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki ga je delil naprej na svojem Twitterju in govoril, da dokazuje, da Pelosijevo zapušča pamet, tudi ko je postalo jasno, da gre za laž.

Facebook se nemudoma ni odzval, namesto njega pa je to storilo poslovno združenje NetChoice, katerega član je skupaj s Twitterjem in Googlom. »Pretiravanje z napadi na platforme ne bo rešilo sodobnih tehnoloških vprašanj. Očitno je, da si Facebook prizadeva proti zlorabam svoje platforme.« YouTube ima, kot kaže, drugačne standarde od Facebooka, saj je sporni posnetek izbrisal. Facebook sicer nima utečene politike, da mora biti objavljena informacija resnična, torej lahko vsak laže, kot se mu zdi.