V občini Podvelka je zdrsnil zemeljski plaz v velikosti okoli 40 kvadratnih metrov, ki je ogrožal delovni stroj. Prostovoljni gasilci so delovni stroj odstranili na varno. O dogodku so bile obveščene pristojne službe, sanacija plazu pa se bo nadaljevala danes.

V občini Prevalje se je zaradi močnega deževja sprožil zemeljski plaz z nekaj manjšimi drevesi. Gasilci so zavarovali kraj dogodka in s pomočjo delovnega stroja s ceste odstranili približno 16 kubičnih metrov zemljin ter podrta drevesa. V občini Črna na Koroškem je zaradi močnega deževja meteorna voda zalivala kletne prostore stanovanjskega objekta. Posredovali so gasilci, prav tako so gasilci priskočili na pomoč v Radljah ob Dravi, kjer je zaradi močnega deževja začela puščati streha na večstanovanjskem objektu. Gasilci so s folijo prekrili približno 40 kvadratnih metrov strehe.

Tudi drugod po Sloveniji, med drugim ponekod na Primorskem, Dolenjskem in Štajerskem, je minulo noč zaradi obilnih padavin meteorna voda zalivala kletne prostore poslovnih in stanovanjskih objektov, podrlo se je nekaj dreves, zaradi povečanih vodotokov pa so reke prestopile bregove in poplavljale cestišča, še kažejo podatki centra za obveščanje.

Po napovedi agencije za okolje bodo danes še poplavljale nekatere reke na območju Dolenjskega krasa, Ljubljanica na Ljubljanskem barju ter Krka v srednjem in spodnjem toku. Poplavljanje rek bo predvidoma na območjih pogostih poplav. Pretok Ljubljanice se bo ustalil predvidoma danes čez dan, pretok Krke v spodnjem toku pa zvečer.