Pred Belo hišo se je zažgal neznani moški

Na travniku parka Ellipse nedaleč od Bele hiše v Washingtonu se je v sredo popoldne za zdaj še neznani moški zažgal in se sprehajal po travi, dokler ga niso pogasili in s hudimi opeklinami odpeljali v bolnišnico. Ellipse je redno poln turistov, ki so dogajanje posneli in objavili na družabnih medijih.