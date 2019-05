Chelsea je imel večer pred tekmo nemiren zadnji trening na olimpijskem stadionu v Bakuju. Najprej sta se sporekla Argentinec Gonzalo Higuain in Brazilec David Luiz. Nato je živce izgubil še trener, Italijan Maurizio Sari, v zasebnem življenju verižni kadilec, ki je protestno zapustil trening, ker je bil v celoti odprt za javnost, zato zadnje četrt ure ni mogel uigravati taktičnih zamisli iz prekinitev. A dogodki niso imeli vpliva na igro Londončanov. Adut Arsenala naj bi bil trener Unai Emery, ki ima izkušnje z osvajanjem lige Evropa, saj je to tekmovanje s Sevillo osvojil kar trikrat, a mu to ni pomagalo. Ker se ekipi iz Londona poznata do obisti, so gledalci prve pol ure spremljali šahovsko partijo. Za nameček je bilo tudi vzdušje na stadionu gledališko. Tribune niso bile polne, saj je bilo zaradi velike oddaljenosti Bakuja od Londona ter visokih cen za letalske vozovnice in hotele malo angleških navijačev. Arsenal je bil bolj podjeten in Xhaka je s strelom z razdalje oplazil zgornji del prečke. Do najlepše priložnosti za Chelsea v prvem polčasu je prišel Giroud, a je vratar Arsenala Petr Cech, za katerega je bila to zadnja tekma v karieri, strel spektakularno ubranil.

V drugem polčasu so gledalci videli revijo golov. Kar je francoski reprezentant Giroud zapravil v prvem polčasu, je popravil na začetku drugega, ko uveljavil svoje najmočnejše orožje – igro z glavo. Z golom je potrdil sloves najboljšega strelca evropske lige, saj je bil to že njegov 11. zadetek v letošnji sezoni v tem tekmovanju. Ko je moral Arsenal začeti igrati v lovu po izenačenju, je delal vse več napak in puščal veliko prostora tekmecu za igro po globini. Chelsea je v 60. minuti izvedel bliskovito akcijo, ki jo je mojstrsko zaključil Španec Pedro. Ko je štiri minute kasneje Giroud priigral enajstmetrovko, ki jo je realiziral Hazard, je bil finale odločen, golov pa še ni bilo konec.