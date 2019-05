Maribor in Olimpija se bosta v finalu slovenskega pokala znova pomerila po 20 letih. Tedaj je v seštevku dveh tekem slavil Maribor, pokal pa je v zrak dvignil 36-letni kapetan Matjaž Kek, zdajšnji selektor slovenske reprezentance. 57-letni Mariborčan si bo danes finalno tekmo ogledal zelo pozorno, saj se bo po njej odločil, katere igralce iz slovenske lige bo povabil v reprezentanco za kvalifikacijski tekmi za evropsko prvenstvo z Avstrijo v Celovcu in Latvijo v Rigi. Ljubljančani in Mariborčani so trdno odločeni, da drevi na stadionu Z’dežele v Celju dvignejo prestižno lovoriko. Maribor želi osvojiti dvojno krono, Olimpija ubraniti lansko pokalno lovoriko.

Favorit je Maribor V vlogi favorita je Maribor, saj je postal slovenski prvak z devetimi točkami prednosti. Olimpija je boljša na letošnjih medsebojnih tekmah. V velikem slogu je dobila oba derbija v Ljudskem vrtu z 2:1 in 3:0, medtem ko je v Stožicah Maribor najprej zmagal s 3:0, druga tekma se je končala z remijem 0:0. »Pričakovanja so pozitivna. Za konec sezone nas čaka zahtevno in lepo srečanje. Ker igramo proti velikemu tekmecu, je popolnoma jasno, da nas čaka zahtevna tekma, a želja je le ena, da pokal dvignemo mi,« je samozavesten trener Maribora Darko Milanič. Mariborčane še zelo skeli boleč poraz 0:3 na zadnjem derbiju v Ljudskem vrtu, ko je bilo že vse pripravljeno za proslavo 15. naslova državnega prvaka. »Zadnja medsebojna tekma lahko vpliva in bo vplivala. To, kar se je zgodilo tedaj, bo naše vodilo na finalni tekmi,« je povedal 51-Izolan. Optimizem črpa iz tega, kakšno delavnost so fantje pokazali na zadnjih treningih. Stavi na motivacijo, čeprav vsi niso več v optimalnem stanju ob koncu zahtevne sezone. »To je še ena priložnost za dokazovanje in še ena lovorika, ki jo lahko osvojiš. Vsak finale se igra na zmago. Vsi smo osredotočeni na zadnjo tekmo, potem pa na počitnice. Na zadnjem derbiju smo imeli slab dan, a smo šli dalje in zdaj se jim lahko oddolžimo,« je samozavesten Ljubljančan v dresu Maribora Dino Hotić. Pri Mariboru je poškodovan Dare Vršič, s katerim klub ne bo podaljšal pogodbe, nekaj težav imata tudi Jan Mlakar in Gregor Bajde.

Upajo na obisk 10.000 gledalcev Za Olimpijo je turbulentna sezona. Ker se je odločil, da ne bo podaljšal pogodbe s klubom, bo manjkal Rok Kronaveter, po izboru Dnevnika najboljši igralec letošnje sezone. Adut Olimpije utegne biti trener Safet Hadžić, ki v vlogi trenerja še ni izgubil derbija z Mariborom. »To je res, a niz bo težko nadaljevati. Maribor je kakovostno moštvo, ima svojo filozofijo. V četrtek moramo dati 200 odstotkov, da zmagamo,« je ostal skromen in spoštljiv do tekmeca Safet Hadžić. Prepričan je, da bodo o zmagovalcu odločale malenkosti. Posebej motiviran bo krilni napadalec Olimpije Asmir Suljić, ki je spomladi zaradi kartonov manjkal na obeh velikih derbijih. »To je posebna tekma. Pokazali smo že, da z Mariborom lahko in znamo igrati. Upam, da bo pokal ostal v Ljubljani. Maribor je vedno velik motiv. To je tekma, na kateri lahko pokažeš, kaj znaš in zmoreš. Pogrešali bomo Roka Kronavetra, toda tisti, ki bomo na igrišču, bomo morali dati vse od sebe. Mislim, da nam bo uspelo tudi brez njega,« dejal Asmir Suljić pred tekmo, na kateri pričakujejo okrog 10.000 gledalcev. Glede na to, da je Celje na Štajerskem, bodo v večini navijači Maribora.

Pot Olimpije in Maribora v finale OSMINA FINALA Bravo – Maribor 2:3: Maribor je bil v Šiški na robu izpada proti drugoligašu, ki je vodil z 2:1 do 90. minute, ko je izid izenačil Santos. Zmagovit zadetek, s katerim so se izognili podaljšku, je dosegel Mešanović v 95. minuti. Olimpija – Triglav 2:1 (1:0): Olimpija je zmagoviti gol dosegla šele v 89. minuti prek Črnica. ČETRTFINALE Maribor – Domžale 1:0, 2:2: Znova je Maribor hodil po robu. Domžale so na povratni tekmi ob Kamniški Bistrici vodile z 2:0 in bile že v četrtfinalu. Gol za znižanje izida, ki je zaradi pravila gola v gosteh prinesel napredovanje, je Cretu dosegel v 93. minuti. V naslednji minuti je zadel še Jasmin Mešanović. Koper – Olimpija 0:5, 1:1: Olimpija je vse delo s petardo proti tretjeligašu opravila že na prvi tekmi na Bonifiki, potem ko je župan Kopra Boris Popovič zaradi rivalstva in starih sporov z Milanom Mandarićem sanjal celo o napredovanju. POLFINALE Maribor – Mura 1:0, 1:1: Maribor je obe tekmi odigral taktično zrelo, imel dogajanje pod kontrolo in napredoval brez večjih težav. Aluminij – Olimpija 1:2, 0:4: Olimpija je vse delo opravila že na prvi tekmi v Kidričevem, po kateri se je Aluminij vdal in povratno tekmo v Stožicah odigral z rezervisti.