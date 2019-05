Francosko sodišče je Naserja Al Kelajfija, ki je hkrati direktor katarske televizijske postaje BeIn Sports, obtožilo, da je sodeloval pri nakazilu 3,1 milijona evrov podjetju, ki je v lasti sina predsednika mednarodne atletske zveze. Kelajfi, ki ga preiskujejo od marca, naj bi odobril transakcijo med podjetjem Oryx Qatar Sports Investment, katerega solastnik je, in podjetjem sina Lamina Diacka, ki je bil predsednik mednarodne atletske zveze med letoma 1999 in 2015. Obe plačili naj bi bili izvedeni leta 2011, pod drobnogledom pa sta svetovni prvenstvi leta 2017 v Londonu in letošnje v Katarju.

Kelajfijevi odvetniki obtožbe v ovadbi zanikajo, češ da osumljeni leta 2011 ni bil niti direktor niti solastnik podjetja, saj je imel delnice v podjetju zgolj med letoma 2013 in 2016. Nekdanji predsednik Mednarodne atletske zveze, 85-letni Lamine Diack, je bil korupcije obtožen že marca, nalog za aretacijo pa je bil izdan tudi za njegovega sina, Papo Massato Diacka. Za isti primer preiskujejo še Josefa Al Obajdlija, ki je prav tako v upravnem odboru televizije BeIn.

Katar je tako vpleten v še en korupcijski škandal, povezan z organiziranjem velikih športnih prireditev. Mednarodna nogometna federacija FIFA je namreč leta 2010 izključila dva člana izvršnega odbora, ki sta za svoj glas Katarju kot organizatorju svetovnega prvenstva leta 2022 prejela podkupnino. Do podkupovanja naj bi prišlo tudi med FIFA in katarsko televizijsko postajo BeIn, katere predsednik je omenjeni Kelajfi.

Darila, štipendije, plačano pripravništvo in gotovina Podkupovanje pri izbiri organizatorja večjih športnih prireditev je tako razširjeno, da je v literaturi o korupciji postalo že skoraj svoj žanr. Še posebej so na udaru olimpijske igre, kjer države gostiteljice lahko računajo na obnovo ali dograditev številnih športnih objektov ter rast turizma. Čeprav je do podkupovanja verjetno prišlo že prej, naj bi do vidnega razmaha prišlo sredi osemdesetih prejšnjega stoletja, ko se je za gostiteljice prijavljalo vedno več držav, koruptivne prakse pa so postajale tudi vedno bolj vidne. Leta 1986 so mediji prvič obširneje pisali o fenomenu korupcije pri organizaciji olimpijskih iger. Številni člani olimpijskega komiteja so za glas tako prejemali različna darila, štipendije, brezplačne počitnice, letalske vozovnice, plačana pripravništva ali celo gotovino. Korupcija naj bi vrhunec doživela nekaj let pozneje, ko so bile v igri olimpijske igre leta 2000, ki jih je na koncu dobil Sydney. Znotraj olimpijskega komiteja je zaradi očitkov o korupciji prišlo do reforme in celo izključitve članov izvršnega odbora. Podobno so v zvezi z dodelitvijo gostiteljstva olimpijskih iger leta 2002 osumili kar 30 članov komiteja (od 104).