Osama bin Farage el Inglizi

Poldrugo desetletje smo se bali islamskega terorizma. Za obrambo pred njim smo razširili policijska pooblastila, spustili vojsko iz kasarn, potegnili bodečo žico in znižali stopnjo državljanskih pravic. Ampak z mukami smo obdržali vsaj nekakšno liberalno demokracijo in vsaj zase večino državljanskih pravic. Borili smo se proti napačnemu sovražniku. V resnici je bil islamizem samo dimna zavesa za politični terorizem, ki je neovirano cvetel v osrčju naših demokratičnih institucij. Zdaj je dozorel in ogroža evropsko civilizacijo, ki smo jo sprejeli kot svojo najvišjo vrednoto. Evropa liberalne demokracije pa pred prihajajočim uničenjem nima nobene obrambe. Še huje je. Sama financira teroriste, ki jo napadajo. Danes ponovno praznujejo veliko zmago.