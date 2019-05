Do poldneva so v Medulinu namerili 45 litrov dežja na kvadratni meter, s tem da je skoraj 40 litrov padlo med 11. in 12. uro, kar je več kot 60 odstotkov mesečnega povprečja, je poročal meteorološki portal Istramet. Podobno je bilo tudi v Rovinju, kjer je padlo 35 litrov dežja, večinoma med ploho nekaj po 10. uri.

Dodali so, da so opoldne na zahodu hrvaške Istre izmerili samo 10 stopinj Celzija, kar je precej pod majskim povprečjem.

Iz civilne zaščite so sporočili, da so vodostaji rek v Istri večinoma stabilni z izjemo reke Mirne, ki je na merilni postaji Ponte Porton nedaleč od Grožnjana popoldne dosegla 499 centimetrov. Če bi dosegla še centimeter več, bi razglasili izredne poplavne ukrepe, je poročal puljski časnik Glas Istre na svoji spletni strani. Časnik navaja, da se je centimeter nižja voda kot pet metrov obdržala nekaj ur.

Zaradi vode na cestišču je prekinjen promet na delu ceste pri Porte Portonu, je poročal hrvaški avto-klub na svoji spletni strani po 18. uri. Kot so dodali, močan dež ovira promet na nekaterih cestah v Rovinju in Medulinu, pa tudi v Dalmaciji, in sicer v zaledju Šibenika. Na območju Drniša je po poročanju spletnega portala index.hr poleg obilnega dežja padala tudi toča.