Kot so sporočili iz SDH, so nadzorniki potrdili tudi spremembe načrta integritete SDH.

Država ima še do konca junija čas, da izpolni obljubo o prodaji Abanke, ki jo je dala Evropski komisiji v zameno za odobritev državne pomoči banki v okviru obsežne sanacije konec 2013 in v začetku 2014. Neuradno naj bi ponudbe za njo oddale in do konca aprila zvišale tri banke, in sicer Nova KBM, OTP in AIK banka.

NLB je medtem že v zasebnih rokah. Novembra lani so njene delnice začele kotirati na ljubljanski in londonski borzi, s čimer so bili prodajni postopki za največjo banko v državi uradno končani.

Cena za delnico NLB je bila v postopku javne ponudbe delnic (IPO) postavljena pri 51,50 evra oz. na spodnji meji cenovnega razpona, določenega med 51,50 in 66 evrov. Država je v IPO po uveljavitvi posebne stabilizacijske opcije prodala 65-odstotni delež v banki, kar ji je prineslo 669,5 milijona evrov. SDH je takrat namreč uveljavil opcijo presežne dodelitve in dal na voljo dodatnih 1.181.819 delnic NLB. Pri tem je šlo za stabilizacijski mehanizem.