Po dolgoletnih pripravah, ki so jih začeli že pred polnim desetletjem, so na občinski praznik v poročni dvorani občine Mengeš včeraj slavnostno podpisali pogodbo za gradnjo Športne dvorane Mengeš. Pogodbo sta podpisala župan Franc Jerič in direktor SGP Graditelj Janez Zorman.

»Z družbo SGP Graditelj smo uspešno sodelovali že pri gradnji vzhodnega prizidka k osnovi šoli Mengeš, zato pričakujemo, da bomo prav tako uspešno sodelovali tudi pri gradnji športne dvorane, ki je najpomembnejši občinski objekt vse od osamosvojitve občine,« je poudaril župan Jerič. Izvajalca nizkoenergijske večnamenske športne dvorane so kot najboljšega ponudnika izbrali z javnim razpisom, na katerega so prejeli pet ponudb. Odločitev je pravnomočna od konca prejšnjega tedna, izbrani ponudnik pa bo dvorano zgradil za 4.556.937 evrov z DDV. Gradnja se bo začela takoj po zaključku šolskega leta, končana pa naj bi bila oktobra prihodnje leto.

Za 1100 obiskovalcev

Glavni vhod v dvorano, ki bo s podzemnim hodnikom povezana z osnovno šolo, bo na severni strani. Z zavesami bodo lahko dvorano predelili v tri vadbene enote po 415 kvadratnih metrov. Na tribunah bo prostora za 384 gledalcev, z dodatnimi izvlečnimi tribunami pa bo lahko v dvorani hkrati z nastopajočimi 1100 ljudi. Dvorana bo namenjena predvsem izvajanju kakovostnega športnega pouka in šolskih športnih tekmovanj. V popoldanskih urah bo na voljo športnim društvom, v večernih urah pa tudi rekreaciji občanov.

Občina je za gradnjo dvorane v letošnjem proračunu namenila poldrugi milijon evrov, preostanek bodo pokrili iz naslednjega. Ker ta še ni sprejet, so v torek sklicali izredno sejo občinskega sveta, na kateri so svetnice in svetniki podali soglasje k podpisu pogodbe in finančni shemi. Prihodnji mesec bodo na občini izvedli še javno naročilo za dobavo in vgradnjo opreme športne dvorane. Na razpisu Eko sklada so na občini že konec lanskega leta pridobili 844.641 evrov nepovratnih sredstev, nedavno pa še 488.750 evrov nepovratnih sredstev ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Hkrati s športno dvorano bodo na občini končali tretjo etapo preureditve osnovne šole Mengeš, s katero bodo dokončno ukrotili prostorsko stisko šole. »V sodelovanju z osnovno šolo smo začeli pripravo idejnih zasnov za preureditev obstoječe telovadnice v jedilnico, kuhinjo in druge prostore. Za izvajanje kvalitetnih pedagoških procesov pa bo potrebna tudi razširitev knjižnice,« je poudaril Franc Jerič.