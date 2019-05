Na naš zapis se je na twitterju nemudoma oglasila najbolj domoljubna stranka SDS, natančneje njena stara-nova evropska poslanka Romana Tomc (prek uradnega računa @RomanaTomc), in zapisala, da je »norčevanje iz simbolov slovenske države obsojanja vredno. Sram vas bodi, @Dnevnik_si! Čestitke vsem županom občin, kjer ponosno vihrajo slovenske zastave. 🇸🇮🇸🇮�Naj bo čim več takih patriotov!«

No, medtem ko je partijsko razsodišče po naši hiši iskalo avtorja tega nesramnega zapisa in hitelo pisati opravičilo na vseh volitvah zmagoviti stranki SDS – kdo ve, kdaj nam prijaznost do nje spet prav pride – je drugi del uredništva začel iskati te župane »patriote«, ki po Sloveniji izobešajo največje zastave. In ga takoj našel: nesporni zmagovalec tega domoljubnega tekmovanja je ljubljanski župan Zoran Janković, ki je največjo slovensko zastavo obesil kar na ljubljanski grad. Zato predlagamo, da mu stranka SDS za te domoljubne zasluge nemudoma podeli zlato plaketo. Ki naj mu jo s poljubom vred izroči omenjena SDS-ova evroposlanka. Mi pa Jankoviću za to zmago na javnem SDS-ovem natečaju iskreno čestitamo.