Ribji paprikaš v kotliču

Sestavine

Potrebujemo 2 kg krapa (2 srednje velika krapa) ali drugih sladkovodnih rib (smuč, ščuka…), najbolje se obnese mešan izbor, 1,5 kg čebule, 1 strok česna, 1 dl oljčnega olja, 100 g sladke mlete rdeče paprike (najmanj polovico lahko nadomestimo s prekajeno mleto rdečo papriko), 30 g pekoče drobljene paprike, morsko sol, poper v zrnu, sveže zmlet poper, 2 lovorova lista, šopek svežega peteršilja, 5 žlic paradižnikove mezge, 1 pekoči feferon ali čili po okusu, limonov sok, 2 dl belega ali rdečega vina.

priprava

Za pripravo uporabimo petlitrski kotlič. Ribe dobro očistimo, operemo in narežemo na kotlete. Še bolje bo, če jih filiramo in jim natančno odstranimo vse kosti. Kotlete ali filete posolimo, pokapamo s sokom limone in pustimo stati eno uro na hladnem. Medtem glave in kosti damo v lonec, zalijemo z vodo in skuhamo ribjo osnovo. Precedimo jo in pustimo na toplem. Zakurimo ogenj. Čebulo sesekljamo čim bolj drobno, enako storimo s česnom. V kotliču nad ognjem na olju počasi pražimo čebulo, dokler ne porumeni, nato dodamo sesekljan česen. Premešamo in ko zadiši po česnu, prilijemo toliko vode, da prekrije čebulo, ter jo dušimo. Ko je čebula mehka, prilijemo precejeno ribjo osnovo in dodamo toliko vode, da je kotliček skoraj poln (nekaj prostora bomo potrebovali še za preostale sestavine). Kuhamo tako dolgo, da se čebula razkuha. Dodamo sladko mleto papriko, sol, poper v zrnu, lovorov list ter paradižnikovo mezgo. Še malo kuhamo in šele nato dodamo ribje kotlete oziroma filete brez kosti. Kuhamo na zmernem ognju dobre pol ure oziroma toliko, da se riba ne razkuha. Med tem paprikaša ne mešamo s kuhalnico, temveč vrtimo kotliček. Dodamo zmleti poper, pekočo drobljeno papriko in pekoč feferon ali čili. Vse skupaj kuhamo na zmernem ognju še okrog pol ure. Malo pred koncem kuhanja prilijemo še vino ter dodamo sesekljan peteršilj. Zraven postrežemo široke rezance oziroma domač kruh.