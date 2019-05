Osem mesecev po tem, ko so klubi začeli uradne treninge, sta v igri za naslov prvaka lige NBA v letošnji sezoni ostali le še dve moštvi – Toronto in Golden State. Finale najmočnejše lige na svetu bo prvič v zgodovini zunaj meja Združenih držav Amerike, Toronto pa je prvič v velikem finalu. Povsem drugače je z Golden Statom, za katerega bo to že peta zaporedna sezona, v kateri so se prebili do zadnje odločilne serije za lovoriko Larryja O'Briena. V zadnjih štirih poskusih so bili trikrat uspešni. A to pot bo za Stepha Curryja in soigralce situacija vendarle nekoliko drugačna, saj prvič v finalu ne bodo imeli prednosti domačega parketa.

Ujiri udaril po mizi Potem ko je Toronto v zadnjih dveh sezonah dvakrat izpadel v konferenčnem polfinalu, ko jih je s po 4:0 v zmagah izločil Cleveland, je predsednik Masai Ujiri udaril po mizi in posegel po menjavah. Trenerja Dwana Caseyja, ki je lani prejel naziv trenerja leta, je nadomestil z Nickom Nursom, prvega zvezdnika DeMarja DeRozana pa skupaj z Jakobom Poeltlom poslal v San Antonio v zamenjavo za Kawhija Leonarda in Dannyja Greena. Ravno ta poteza se je izkazala za odločilno, a je treba dodati, da se mu je posrečila tudi menjava med sezono, ko je iz Memphisa pripeljal Marca Gasola in se odrekel Jonasu Valanciunasu. Leonard ima namreč za seboj izjemno sezono, predvsem v končnici, v kateri je Toronto »naložil« na svoj hrbet in ga popeljal do zgodovinskega uspeha. A do zgodovinskega uspeha je prišel tudi sam. Leonardove predstave v izločilnih bojih bodo namreč šle v anale. 27-letni branilec v povprečju dosega 31,2 točke in je skupno v končnici dosegel že 561 točk, kar je več kot 100 več od najbližjega zasledovalca. Ob tem iz igre meče kar 50-odstotno uspešno, 39-odstotno za tri točke in 89-odstotno s črte prostih metov. Je šele šesti igralec v zgodovini, ki v končnici povprečno dosega več kot 31 točk na vsaj 17 odigranih tekmah. S tem se je pridružil legendarnim Jerryju Westu, Michaelu Jordanu, Hakeemu Olajuwonu, Allenu Iversonu in LeBronu Jamesu. Leonard je do zdaj na kar sedmih tekmah presegel 35 doseženih točk, kar je v izločilnih bojih v ligi NBA do zdaj uspelo le še Elginu Baylorju, Bernardu Kingu, Jamesu, Olajuwonu in Jordanu. Vse to ob dejstvu, da ga nasprotni igralci praktično ves čas podvajajo v obrambi in da tudi on pogosto v obrambi prevzame odgovornost ter uspešno omeji nasprotnikovega najboljšega posameznika. Seveda pa ob tem ne gre zmanjšati vloge preostalih igralcev. Izjemno pomemben člen Toronta je Pascal Siakam, glavni kandidat za nagrado, ki jo podelijo igralcu, ki je v sezoni najbolj napredoval. Več odgovornosti je prevzel tudi organizator igre Kyle Lowry, ki je do zdaj veljal za posameznika, ki na najpomembnejših tekmah v končnici ponikne. Omenjeno trojico pa odlično dopolnjujejo Serge Ibaka, Danny Green, Norman Powell, Fred VanVleet in Gasol.