Drama Festival je v svojem šestem letu dospel do produkcijsko najambicioznejše zastavitve. Prvič predstavlja le tuje uprizoritve (z izjemo domače festivalske predpremiere na malem odru) in z naborom velikih uprizoritev gradi skorajda »zvezdniški« sistem imen in naslovov, ki naj bi pritegnil pozornost javnosti, tudi z režiserji, ki so v slovenskem prostoru že znani. Obenem utrjuje pomembne vezi z območjem Balkana, od koder prihaja večina produkcij, in domala na novo vzpostavlja širši, v zadnjih letih vsaj s perspektive občinstva izgubljen gledališki kontekst.

Prisila k premisleku

Uvodni večer je logično pripadel MichelangeluSebastijana Horvata in Milana Markovića Matthisa po drami Michelangelo Buonarroti iz zgodnjega, ekspresionističnega obdobja Miroslava Krleže, umetniško in koprodukcijsko odmevnemu projektu Dubrovniških poletnih iger in Hrvaškega narodnega gledališča Ivana pl. Zajca z Reke. Michelangela lahko vidimo kot šarmantno navihano kombinacijo intelektualistično-spektakelske festivalske predstave ter brechtovsko-angažirane, konceptualne in avtorefleksivne drže avtorjev. Krleževo temo o tesnobni preganjavici genija med slikanjem Poslednje sodbe v Sikstinski kapeli, zatikajočega se v nihilistični praznini med (božjo) inspiracijo in smislom ustvarjanja za ljudstvo, vpne v živo sodobnost in eksistencialno univerzalnost (ne)možnosti in (ne)moči umetnika in umetnosti, a tudi širše – samozadostne povprečnosti ali senzibilnosti ter živosti bivanja.

Začetni asemblaž uprizoritvenih žanrov besede prevaja v ekscentrično razkošne vizualne in gibalne slike ter glasbene točke (skladateljice Karmine Šilec in članov reške Opere kot zbora fanatikov) v kakofonični viziji rahlega režijskega zafrkantstva. Čeprav je že tu lik Michelangela postavljen kot slehernik, ga uprizoritev razširi še z dvema, na novo napisanima situacijama; drugi del v duhoviti samonanašalnosti gledališkega ustvarjanja z režiserjem kot osrednjim protagonistom dekonstruira, razloži in skritizira prvega, tretji pa z monologom prozaične dolgoveznosti celotno reč požene v nov cikel. Z ostrimi rezi, raznorodnostjo stilov in odprtostjo pomenov v ponavljanju istega uprizoritev doseže, da se gledalec večkrat vpraša, kaj je to, kar gleda, in učinkovito naslovi gledalsko pozicijo.