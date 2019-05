Evropski poslanec iz vrst Lige Marco Zanni je ocenil, da bi Liga in stranka Brexit lahko dogovor o tem dosegli prihodnji teden.

Salvinijeva Liga je na nedeljskih evropskih volitvah v Italiji prejela 34,3 odstotka glasov, Farageova nova stranka pa je na glasovanju, ki je na Otoku potekalo v četrtek, dobila malo manj kot 31-odstotno podporo. Liga naj bi v Evropskem parlamentu poslej imela po 28 sedežev, stranka brexit pa 29.

Salvini je pred časom napovedal »super politično skupino« skrajne desnice v Evropskem parlamentu, a te po navedbah agencije APA še ni na vidiku. Liga in stranka Brexit sta sicer članici različnih evropskih političnih družin - prva je v Evropi narodov in svobode francoske skrajne desničarke Marine Le Pen, druga v Evropi narodov in neposredne demokracije.

Za ustanovitev politične skupine je v Evropskem parlamentu potrebnih 25 poslancev iz najmanj četrtine držav članic.