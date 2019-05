Hišni preiskavi v celjskem podjetju Žonta

Celjski kriminalisti so danes na območju policijskih postaj Celje in Žalec opravili hišni preiskavi zaradi suma storitve kaznivega dejanja preslepitve pri pridobitvi posojila. Pri tem so zasegli več dokumentacije. Neuradno gre za celjsko podjetje Žonta, preiskujejo pa morebitne sume nepravilnosti pri prijavi na razpis.