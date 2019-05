Osemindvajsetletna Mariborčanka, sicer 71. igralka sveta, in njena devet mest nižje uvrščena nasprotnica sta na dvoboju poskrbeli za številne preobrate, v zaključku dvoboja pa se je bolje znašla izkušenejša Slovenka.

Odločilna je bila deveta igra tretjega niza, ko je Hercogova 24-letni Američanki še petič odvzela servis in nato v naslednji igri na svoj servis po dveh urah in 16 minutah igre vendarle potrdila zmago.

Hercogova je po prvem nizu, ki ga je gladko dobila v le 35 minutah, v drugem zapravila tri zaključne žogice in Američanki v odločilnem nizu ponudila možnost za popoln preobrat. A na koncu je vendarle znova vzpostavila prevlado na igrišču in se po OP Francije leta 2010 in Wimbledonu leta 2017 še tretjič prebila v tretji krog grand slama.

Tam jo čaka sedma nosilka Sloane Stephens iz ZDA.