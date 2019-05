Predlog, pod katerega je podpisan, je Jelinčič poslal v imenu stranke in njene poslanske skupine, katere vodja je. Po njihovem prepričanju je Jelinčič ustrezen kandidat za to funkcijo, saj da ima ustrezno izobrazbo, dolgoletne politične izkušnje v Sloveniji in mednarodnih institucijah, je pripravljen z vsemi močmi zastopati slovenske interese ter je "komunikativen, pri zagovarjanju stališč je pripravljen na kompromise, nikakor pa ne na popuščanja".

Dopisu je Jelinčič priložil seznam in opis svojih delovnih izkušenj ter soglasje h kandidaturi.

Po nedeljskih evropskih volitvah se je namreč začel politični boj za mesto evropskega komisarja. V koalicijskih strankah formalnih pogovorov o tem še niso začeli, bodo pa morda o tem govorili v četrtek na rednem srečanju koalicijskih partneric.