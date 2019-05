Policija je bila milostljiva in voznika ni preganjala, je pa objavila prisrčen zapis. »Sveti duh je moral imeti nekaj v mislih, ko se je 21. maja v svojem simbolu pojavil na tem mestu,« je zapisala policija iz kraja Viersen na zahodu Nemčije.

Dodali so, da so razumeli znak in da bodo voznika pustili pri miru. Ob tem so pozvali voznika, naj tudi on razume znak svojega angela varuha in v prihodnje vozi v skladu z omejitvami.

Neznani voznik je sicer na območju, kjer je dovoljena hitrost 30 kilometrov na uro, vozil 54 kilometrov na uro in bi si s tem prislužil kazen v višini 105 evrov.

Policisti so ob tem posumili, da je verjetno tudi golob letel hitreje od dovoljene hitrosti. »A ker ne vemo, kje točno mora biti na binkošti, bomo tudi tu bolj milostljivi kot pravični,« so se še pošalili.